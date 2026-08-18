Milan in testa alla classifica del calciomercato? Ha risposto a questa domanda Massimo Callegari su SportMediaset. Il telecronista ha parlato degli ultimi acquisti in casa Milan e si è soffermato poi sulla corsa scudetto nella prossima stagione. «Dal punto di vista delle spese sì al netto delle cessioni, è la squadra che ha speso di più (157 mln, la Juve 155 mln, la Fiorentina 122 mln, la Roma 98 mln e l'Inter 71). Tante hanno investito molto auspicando di ricavare nella parte finale del mercato. Il club nerazzurro ha speso 71 mln con la consapevolezza che dovrà fare ancora qualcosa in entrata sicuramente».

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«Con Moreira Milan da scudetto? Le ambizioni sono da Scudetto. La modalità di questo mercato lo è. Il Milan investe a differenza dell'austerità e dell'attenzione al bilancio degli ultimi anni. Investe in attesa di cessioni auspicate ma che ancora non sono arrivate. È un Milan che può aspirare ai primi quattro posti come prospettiva. Ma non dimentichiamo che ci sono 17 punti di distacco dall'Inter dell'anno scorso ancora da recuperare e i nerazzurri si sono comunque rinforzati», ha spiegato il giornalista.

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Poi ha fatto anche un confronto tra l'ultimo acquisto del Milan e Luis Henrique che all'Inter è arrivato la scorsa estate ed ha dovuto compensare all'assenza di Dumfries. Ora si parla di un addio e del suo possibile approdo alla Roma.

«Arriva un calciatore, Moreira che in Ligue1 con lo Strasburgo copre tutta la fascia, è diverso da altri giocatori in rosa, ha velocità, corsa e destrezza, tecnica, abilità nel dribbling. Gioca a sinistra e destra, avanzato e da esterno nel 4-3-3 a centrocampo. È un giocatore di sistema. Solo un dato: due anni fa nello Strasburgo era stato quarto per dribbling riusciti. L'ottavo in Ligue 1 in quello stesso campionato è stato invece Luis Henrique che dopo l'esperienza al Marsiglia in pratica non ha mai saltato l'uomo. Moreira arriva in una squadra che certamente lo supporterà», ha concluso il giornalista.

(Fonte: SM)