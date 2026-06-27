L'Inter dovrà chiudere, nelle prossime settimane, almeno tre colpi nel reparto arretrato: un portiere, già individuato, e due difensori

L'Inter dovrà chiudere, nelle prossime settimane, almeno tre colpi nel reparto arretrato: un portiere, già individuato, e due difensori, uno per sostituire Acerbi e l'altro per rimpiazzare de Vrij.

"Tra porta e difesa sono attesi infine tre colpi. Per quanto riguarda l’erede di Sommer, si attende soltanto il via libera di Claudio Lotito per Provedel: il presidente della Lazio vuole qualcosa in più rispetto ai tre milioni offerti dall’Inter, mentre il portiere ha già in mano l’accordo per un triennale con il club nerazzurro. Pure in questo caso c’è tutto il tempo per arrivare a una sintesi prima di metà luglio, quando l’Inter riaccenderà i motori", si legge su Tuttosport.