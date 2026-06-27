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Inter, ecco l’identikit per il sostituto di de Vrij. “E su Solet la sensazione è che…”

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L'Inter dovrà chiudere, nelle prossime settimane, almeno tre colpi nel reparto arretrato: un portiere, già individuato, e due difensori
Matteo Pifferi Redattore 

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L'Inter dovrà chiudere, nelle prossime settimane, almeno tre colpi nel reparto arretrato: un portiere, già individuato, e due difensori, uno per sostituire Acerbi e l'altro per rimpiazzare de Vrij.

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"Tra porta e difesa sono attesi infine tre colpi. Per quanto riguarda l’erede di Sommer, si attende soltanto il via libera di Claudio Lotito per Provedel: il presidente della Lazio vuole qualcosa in più rispetto ai tre milioni offerti dall’Inter, mentre il portiere ha già in mano l’accordo per un triennale con il club nerazzurro. Pure in questo caso c’è tutto il tempo per arrivare a una sintesi prima di metà luglio, quando l’Inter riaccenderà i motori", si legge su Tuttosport.

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In difesa il nome più caldo resta Solet dell'Udinese: "L’Inter ha in pugno Oumar Solet ma il fatto che non si decida a chiudere con l’Udinese dà adito all’idea che il francese non convinca a fondo. Occhio, in tal senso a un “evergreen” a latitudini nerazzurre, vale a dire Trevoh Chalobah per cui ha fatto un’offerta pure... il Como. Il sostituto di De Vrij dovrebbe essere invece un giovane o un’occasione agostana", commenta poi il quotidiano.

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