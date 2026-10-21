VIDEO FCIN1908 / Ausilio ha salutato l'Inter e lascia la Pinetina. Ad Appiano Marotta e Baccin

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Al Podcast Incudine e Martello, Sandro Sabatini e Carlo Pellegatti hanno parlato anche di Gustavo Varela del Monza.

Parte Sandro Sabatini: "Se il Milan trova una sistemazione per Camarda, Varela è uno da tenere d'occhio per gennaio per il costo che ha adesso. Non per caso, a vedere Monza-Cagliari c'era Baccin, DS dell'Inter, e insieme a Baccin c'era un disoccupato illustre, corteggiato dal Tottenham, cioè Piero Ausilio che tu (rivolto a Pellegatti, ndr) in maniera molto audace, avveniristica ma intelligente auspicavi al Milan ma secondo me andrà al Tottenham.

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Erano lì per vedere Romano che ha giocato male, un altro è Mendy, grande impressione, e un altro è Varela che ha fatto due gol e ha giocato bene. Mi prendo tutta le responsabilità del paragone che ho fatto con Ramos, vediamo"

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Replica poi Pellegatti: "Prendere a gennaio Varela è come comprare un cavallo prima che vada a correre un Gran Premio. Se va bene nel Gran Premio, il cavallo che costa 70-100mila euro magari poi per prenderlo ne vogliono 300mila. Magari non è da Gran Premio ma il rischio vale la pena. Penso che con 30 milioni te lo puoi portare a casa, sarebbe una bella plusvalenza per il Monza"