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L’Inter fa sul serio per Gustavo Varela e ieri lo stesso Beppe Marotta ha confermato l’interesse nerazzurro per l’attaccante del Monza. Così il sito Sportmediaset ha parlato di un incastro in particolare con un attuale giocatore proprio dell’Inter di Cristian Chivu.

“Dopo tante voci anche l'Inter è uscita allo scoperto: Gustavo Varela è un obiettivo reale per i nerazzurri. Lo ha detto a chiare lettere Beppe Marotta: "L'attaccante del Monza piace a tante squadre non solo all'Inter". La battaglia è serrata e le prime manovre sono già partite. Ma partiamo dalla base restando nei confini italiani. I Campioni d'Italia possono entrare in corsa in maniera concreta solamente a giugno e facendo spazio nel reparto avanzato. Necessario quindi un addio, e il pensiero va subito a Bonny considerando Lautaro, Thuram ed Esposito come incedibili.

Per Juventus e Napoli invece, le principali concorrenti in Serie A, la situazione è diversa. Entrambe infatti, possono provarci già a gennaio. Il tempismo sarà determinante, soprattutto perché la prossima estate l'inserimento dei club di Premier potrebbe fare il gioco del Monza e buttare fuori dalla lotta le italiane. Ecco perché giocare d'anticipo è fondamentale. Lo sa anche l'Inter che non si vuole appunto illudere. Il ds Baccin, che spesso è a vedere il Monza al Brianteo, proverà a strappare il sì di Varela per giugno. Missione complicata ma non impossibile. I principali ostacoli sono la valutazione dei biancorossi (non meno di 35 milioni di euro) e la volontà del portoghese che in nerazzurro partirebbe da riserva senza avere il posto assicurato”, si legge.