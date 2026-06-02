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Sky – Palestra all’Inter mette tutti d’accordo. E soddisfa il principio preferito di Marotta
"Inter in Palestraper potenziare i muscoli della fascia destra, soprattutto in caso di partenza di Dumfries, e rimpolpare la pattuglia 'Azzurra di Appiano Gentile". Così a Skysport Matteo Barzaghi racconta dell'idea dei dirigenti nerazzurri di regalare a Chivu il giocatore italiano.
Più facile dirsi che a farsi per le esigenze dell'Atalanta che vuole trarre il massimo dalla cessione del ragazzo cresciuto a Zingonia e sbocciato nel Cagliari.
"Il calciatore piace da tempo in casa nerazzurra. Già a gennaio c'era questo desiderio. Convinceva e convince tutti in sede, dirigenti e allenatore. È giovane, italiano ed è forte. Chivu si è intuito stravede per lui. Il problema è che non è semplice chiudere l'operazione. Il club milanese si è già esposto con un'offerta che supera i 40 mln più bonus, ma per la società bergamasca quest'offerta non è sufficiente", ha raccontato Matteo Barzaghi.
Palestra soddisfa a pieno il principio preferito del presidente dell'Inter, Beppe Marotta.
"Con Palestra Marotta ritroverebbe un nazionale italiano e tutti sanno che il presidente dell'Inter tiene allo zoccolo azzurro nello spogliatoio. Se poi arrivasse Provedel, il portiere prescelto per affiancare Josep Martinez e che si deve liberare dall'ultimo anno di contratto con la Lazio, la pattuglia si rinforzerebbe dopo gli addii di Acerbi e Darmian. Con Barella, Bastoni, Esposito e Dimarco si ricomporrebbe una batteria italiana forte e numerosa con l'esperienza di Provedel e l'esuberanza di Palestra", ha concluso il servizio per il tg di Sky.
(Fonte: SS24)
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