"Il calciatore piace da tempo in casa nerazzurra. Già a gennaio c'era questo desiderio. Convinceva e convince tutti in sede, dirigenti e allenatore. È giovane, italiano ed è forte. Chivu si è intuito stravede per lui. Il problema è che non è semplice chiudere l'operazione. Il club milanese si è già esposto con un'offerta che supera i 40 mln più bonus, ma per la società bergamasca quest'offerta non è sufficiente", ha raccontato Matteo Barzaghi.