L'Inter sta già pianificando il futuro che non prescinderà da Inzaghi che rinnoverà prima della partenza per gli States il suo contratto fino al 2027. TuttoSport parla delle strategie dei dirigenti nerazzurri per il futuro: "La rosa non verrà stravolta ma sarà ringiovanita con acquisti di primo livello: niente più parametri zero stagionati oppure saldi di fine mercato. In tal senso l’operazione Sucic, chiusa tra fine gennaio e inizio febbraio, va presa a paradigma: Oaktree non ha esitato ad autorizzare una spesa importante (alla Dinamo Zagabria per il cartellino andranno 14 milioni più 2.5 di bonus e un 10% sulla rivendita) per il giocatore che sarà l’erede di Frattesi", si legge sul quotidiano.