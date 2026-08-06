VIDEO FCIN1908 / Mkhitaryan: "L'età non è un peso, so cosa posso dare all'Inter. Stankovic e Massolin..."

Nei giorni scorsi si è parlato di un'offerta da 40 mln di euro arrivata dalla Premier League per Aleksandar Stankovic. Una proposta avanzata dal Brentford, però rifiutata dal giovane centrocampista ma anche dall'Inter.

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Sandro Sabatini, intervenuto su Youtube, ha parlato così di Stankovic dopo l'amichevole col Milan: "Era la prima volta che lo guardavo con attenzione, sembra di rivedere suo padre per come si muove e per come corre, con meno forza e meno esplosività, sembra di rivedere Dejan. 40 mln io faccio il fiocco e lo mando ma non vorrei essere troppo avventato. Ma se uno vale già 40 mln, significa che qualcosa di importante c'è"

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Su Twitter, Bruno Longhi invece ha commentato così, spiegando quale sia la situazione: "L’offerta di 40 milioni pare sia arrivata. Il problema quindi non è cederlo. Ma trovargli una destinazione che sia di suo gradimento. Dal Bruges all’Inter ha fatto un upgrade. Ora non vorrebbe fare un downgrade", il commento del giornalista.