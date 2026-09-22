L'Inter segue con grandissima attenzione Alessandro Romano, gioiello del Cagliari convocato anche dal ct Roberto Mancini in Nazionale. Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, dopo la vittoria di Udine ha elogiato così la qualità del giovane rossoblù:

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"Secondo me non sa neanche lui quanto è forte. È un giocatore completo, se devo fare un esempio è un giocatore allo Strootman con più impatto fisico.

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Forse Strootman aveva un piede più educato, però è un giocatore che ha comprensione del gioco, ha sacrificio, ha dedizione, sa giocare a calcio. È un giocatore completo. Deve giocare tanto, anche se sbaglia: mi ha spiazzato, rispetto a Palestra che proprio a Udine fece 2-3 errori sembra un giocatore molto più grande dell’età che ha”, ha detto l'allenatore.