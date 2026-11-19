Mateo Kovacic vorrebbe tornare in Italia. Lo spiegano sul sito de La Gazzetta dello Sport in un video in cui si parla di mercato e dell'ex Inter che è in scadenza con il Manchester City a fine stagione.

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"Il suo è un nome noto in Serie A. La notizia è che vorrebbe tornare in Serie A. Non sappiamo quando potrebbe tornare in Italia, se a gennaio o a fine stagione ma l'intenzione da parte sua c'è - spiega Fabiana Della Valle - è stanco e non trova spazio in Premier, sta giocando pochissimo al di là dei problemi fisici, ha il contratto in scadenza nel 2027 e il City potrebbe essere invogliato a cederlo già a gennaio». «All'Inter - ha aggiunto la giornalista - è stato un po' una meteora. Diciamo che non ha lasciato il segno come ha fatto poi in altri club».

Sicuramente possono essere interessate a lui le big italiane ma viene esclusa l'Inter "ben messa a centrocampo". Si pensa per esempio all'ipotesi Juve che potrebbe aver bisogno di rinforzare il centrocampo dati gli infortuni di Locatelli e Thuram. E si parla anche del possibile addio di Mckennie. Potrebbe essere un'occasione anche per Milan e Napoli secondo i giornalisti della rosea.

(Fonte: GdS)