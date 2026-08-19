Il quotidiano Libero parla oggi in generale del mercato della Serie A teso a cercare figure di qualità per migliorare il gioco. E c'è anche una riflessione sul mercato dell'Inter. "Il calciomercato gira intorno ai re del dribbling per diminuire il gap con Premier e Liga", scrive il quotidiano.

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"Si dirà che l'Inter - che intanto rinnova Pio Esposito fino al 2031 con aumento vicino ai 3 milioni a stagione - non ha cercato questo tipo di profilo, ma non è esattamente così", si legge. E ci sono tre fatti che dicono come l'Inter stia cercando di puntare a dribblig e qualità: "Diouf passa dall'essere un oggetto misterioso a titolare della fascia destra. Dribbla e tira non appena vede la porta. E pure Spence è uno che duella, spezza le marcature, rischia la giocata: 3.7 dribbling tentati a partita con il Tottenham l'anno scorso, media da esterno offensivo. E Jones, per il quale si sta entrando nel vivo della trattativa con il Liverpool? Oltre un dribbling di media a partita, sopra la media per una mezzala".

"Il discorso non è solo il dribbling, è la qualità in generale e l'abitudine alla ricerca della giocata meno scolastica anche all'interno di un contesto ad alta intensità, quale la Serie A spera di diventare o di tornare a essere un po' di più, dopo gli ultimi due-tre anni di calo", conclude lo stesso giornale.

(Fonte: Libero)