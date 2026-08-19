Nella scorsa settimana un incontro con l'agente e la mancata fumata bianca. Ma non c'erano dubbi sull'accordo tra l'Inter e Pio Esposito per l'adeguamento del contratto. Il quotidiano La Repubblica annuncia che è stato trovato l'accordo con l'attaccante che arriva dalle giovanili nerazzurre e che nella scorsa stagione è stato trattenuto nella prima squadra dopo il Mondiale per Club diventando un punto di riferimento per Chivu e per la Nazionale Azzurra.

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Il quotidiano, a proposito del mercato nerazzurro scrive: "L'Inter, in attesa di presentare l'offerta decisiva al Liverpool per Curtis Jones, lavora al rinnovo di Pio Esposito. L'intesa c'è: prolungamento fino al 2031, per tre milioni a stagione", si legge.

(Fonte: La Repubblica)