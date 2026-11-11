A Radio Sportiva si parla degli infortuni dei due attaccanti francesi

Redazione1908
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VIDEO / Fabregas: "Come si ferma Thuram? Come lo fermi Lewandowski? Non so, ma se..."

A Radio Sportiva si discute degli infortuni in casa Inter. Stiamo parlando di Bonny e di Thuram. Lo stop dei due attaccanti nerazzurri ha aperto una discussione tra i tifosi in merito al reparto offensivo dell'Inter. Ecco come ha risposto Bruno Longhi: CONTINUA A LEGGERE.

Longhi Inter

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