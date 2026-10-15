Un retroscena sulla porta dell’Inter: era stato proposto anche questo nome dalla Premier League prima del colpo Provedel.

Alessandro Cosattini
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VIDEO FCIN1908 / Totti: "L'Inter può vincere la Champions, Chivu farà grandi cose"

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Un retroscena interessante sulla porta dell’Inter. In estate il club nerazzurro ha deciso di dare fiducia al Pepo Martinez come titolare tra i pali, con Ivan Provedel arrivato per fare il vice. Ma le prestazioni fin qui offerte dall'ex Genoa non hanno convinto, anzi: è in discussione dopo l'errore con il Club Brugge (non il primo della sua stagione).

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Il club nerazzurro ha detto no a tre nomi dalla Premier League per puntare sulla coppia Martinez-Provedel tra i pali. Oltre ai più noti Guglielmo Vicario e Dibu Martinez, infatti, c'era un terzo nome per la porta.

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“Kepa è stato offerto lo scorso aprile all’Inter, ma il club lo ha rifiutato e bocciato da mesi”. Questa la rivelazione di Fabrizio Romano sul nome di Kepa, accostato all’Inter la scorsa estate.

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