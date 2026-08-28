«Credo non ci saranno avvicendamenti di mercato. PerÃ² Ã¨ un mercato dinamico, siamo alla finestra e se ci saranno opportunitÃ le coglieremo. Ma realisticamente non ne vedo all'orizzonteÂ». Di ieri le parole del presidente dell'Inter, Beppe Marotta, che ha parlato anche del mercato nerazzurro, a margine dei sorteggi di Champions League, che si sono tenuti a Montecarlo.

Getty Images

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

E si Ã¨ soffermato sia su Calhanoglu ai microfoni dei giornalisti turchi ("Spero che resti a lungo ancora all'Inter") e ha parlato degli acquisti fatti in Premier League ("Al di lÃ dell'identitÃ dei giocatori che sono tutti e tre inglesi sono i titoli che si portano dietro, 27-28 vittorie in tre e questo in una competizione come la CL Ã¨ un valore importante in campo come nello spogliatoio del resto").

TuttoSport a proposito del mercato dell'Inter scrive: "Sul fronte mercato ancora nessuna novitÃ per quanto riguarda la quinta punta (si monitorano possibili occasioni). In riferimento alle uscite, dopo aver piazzato Asllani allâ€™Al Jazira, si attende la scelta di Massolin per un prestito in Francia (Nizza, Angers e Troyes in lizza), mentre KamatÃ© va verso lâ€™Atletico Madrid che lo vuole per la squadra B".

(Fonte: TS)