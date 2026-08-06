VIDEO / Inter tra Stones e Romero: ore calde, cosa sta succedendo tra le due piste

"Non arrivano buone notizie dalla Spagna per l'Inter sul fronte Cuti Romero. Sì perché l'Atletico Madrid, grande avversario dei nerazzurri per arrivare al centrale argentino, si appresta a chiudere tre cessioni. Tre addii che fanno spazio all'ex Atalanta, obiettivo numero uno di Simeone". Apre così l'articolo di Sport Mediaset in merito a Cristian Romero, che sembra sempre più vicino all'Atletico Madrid.

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I Colchoneros, infatti, stanno per completare tre cessioni che aiuterebbero poi lo stesso club spagnolo ad affondare il colpo per Romero. È ad un passo, infatti, la chiusura dell'affare tra Atletico Madrid e River Plate per Thiago Almada per circa 20 mln di euro. Oltre ad Almada, è fatta per Molina alla Roma ma è in dirittura d'arrivo anche la cessione di Ruggeri all'Aston Villa.

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"Il club di Madrid, se ultimerà i tre affari appena citati, avrà lo spazio necessario nel monte ingaggi oltre ai milioni per assicurarsi Romero che è anche una richiesta specifica di Chivu per il reparto arretrato. Al momento il Tottenham di De Zerbi, che ha messo in conto la cessione del 28enne, insiste nel chiedere 40-45 milioni di euro per la cessione del forte centrale argentino", chiosa poi Sport Mediaset.