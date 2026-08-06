VIDEO / Inter tra Stones e Romero: ore calde, cosa sta succedendo tra le due piste

Dall'Inghilterra arriva un aggiornamento sul futuro di Cristian Romero, difensore in uscita dal Tottenham ed è obiettivo di mercato dell'Inter.

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"L'Atletico ora è in pole position nella corsa al capitano del Tottenham Cristian Romero, dopo aver raggiunto l'accordo sull'ingaggio con il giocatore argentino", si legge sul portale di mercato inglese TEAMtalk.

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"Alcune fonti, infatti, confermano che l'Atletico ha sorpassato l'Inter nella corsa avendo raggiunto un accordo con il difensore sulla base di un contratto di 4 anni", aggiunge poi TEAMTalk. Inter che aveva anche trovato l'intesa col Tottenham ma - riporta sempre TEAMtalk - i nerazzurri non avevano ancora l'ok di Romero.

Romero che ha accettato l'offerta dell'Atletico Madrid, uno stipendio in linea con quanto attualmente percepisce al Tottenham. "Le negoziazioni tra Atletico e Tottenham stanno procedendo bene con tutte le parti in causa che hanno fiducia che l'affare vada in porto. Gli Spurs non vogliono accettare un'offerta inferiore a quella pattuita con l'Inter ma l'Atletico si sta avvicinando alle richieste del Tottenham".