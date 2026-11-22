Mercato, cosa si sono detti l'Inter e l'agente di Varela. Ma in pista c'è Mendy: gli scenari

Eurosport questa mattina scrive di alcune voci di mercato che hanno iniziato a rincorrersi in vista delle prossime sessioni. E nei giorni scorsi è tornato, accostato all'Inter, il nome di Paul Mendy. Per il calciatore, la società nerazzurra si sta muovendo da diverso tempo con i suoi osservatori e anche se non ci sono stati contatti veri e propri con il suo entourage, il suo nome risulterebbe nella lista degli obiettivi nerazzurri.

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Il sito scrive di lui: "Non tanto per le sue caratteristiche, ma per le modalità di un eventuale trasferimento, l'eventuale trattativa Inter-Cagliari per Paul Mendy può somigliare per larghi tratti a quella che porto Ange-Yoan Bonny in nerazzurro. Si tratta di un giocatore messosi in mostra in un club di medio-bassa classifica che però dà la percezione di essere da big. Effettivamente l'attaccante rossoblu sembra avere quei crismi e chi lo prende - soprattutto se in anticipo - rischia di fare il colpaccio. Che rischi di buttarsi via con un parterre de roi così importante davanti a lui?". Nelle scorse ore di Mendy si è parlato in chiave futura e si pensa che possa arrivare all'Inter proprio se Bonny dovesse partire.

(Fonte: Eurosport)