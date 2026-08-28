«Un voto al mercato dell'Inter? Otto perché il club nerazzurro ha svecchiato la squadra e ha alzato il livello pendendo giocatori che arrivano dalla Premier, che giocano in un certo modo, per aggredire con più sostanza il discorso europeo». Così su Skysport Riccardo Gentile ha parlato degli arrivi di Stones, Jones e Spence a Milano.

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«Jones ha esordito col Liverpool a 18 anni e ha più di 200 presenze: un jolly che si può inchiodare in tutti i ruoli del centrocampo. Di Stones parla la storia con il Manchester City. Da un punto di vista fisico non garantisce sempre la sua presenza ma quando c'è ha personalità, sa giocare. E poi c'è la fisicità di Spence», ha sottolineato.

(Fonte: SS24)