Jamal Iddrissou è un giocatore che potrebbe lasciare l'Inter in questa fase finale di mercato. Ci sono, infatti, diverse squadre interessate al classe 2007, reduce da una grande annata con l'Inter tra Primavera e Youth League.

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Nei giorni scorsi si è parlato anche di squadre estere come il Colonia che era pronto ad offrire un prestito oneroso (700mila euro) con diritto di riscatto a 7 mln ma l'Inter non ha accettato.

Ora, come riporta il Resto del Carlino, c'è il Modena che sembra voler mettere la freccia: "Il Modena non chiude totalmente le porte ad un’altra pedina in attacco ma serve lavorare di fantasia. O, meglio, serve crearlo anche in rosa, lo spazio. Che, eventualmente, una cessione di Pedro Mendes potrebbe creare, anche se, arrivati alla seconda metà di agosto, imbastire trattative simile può risultare complicato.

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Il Modena, comunque, non smette di guardare ai giovani e nei rapporti con l’Inter si è parlato di Jamal Iddrissou, 18 anni, nazionale italiano e autore di 12 reti tra Primavera e Youth League l’anno scorso. Anche in questo caso si parlerebbe di prestito, perché i nerazzurri non vogliono perdere di vista il ragazzo già attenzionato da Chivu. Magari, come fu per Pio Esposito allo Spezia, cercare di valorizzarlo in un club che sui giovani crede, come il Modena".