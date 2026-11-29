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Il nome di Mario Hermoso nelle scorse è stato accostato all'Inter come idea a 0 per rinforzare la difesa. Il centrale della Roma è infatti in scadenza di contratto al 30 giugno e lo stesso direttore sportivo giallorosso ha parlato del suo futuro. Ma non è il solo giocatore di Serie A in scadenza che è finito nel mirino dell'Inter.

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I nerazzurri infatti stanno monitorando con grande attenzione anche la situazione di Zambo Anguissa del Napoli. Anche il centrocampista classe 1995 è in scadenza e l'Inter è vigile sugli sviluppi della vicenda contrattuale.

Fin qui in stagione Anguissa ha collezionato un gol in 13 presenze.