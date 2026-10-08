Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Da diversi giorni il nome di Lorenzo Palmisani è stato accostato ai top club, italiani ma non solo: il portiere classe 2004 è una delle rivelazioni di questo inizio di campionato con il suo Frosinone, capace di battere il Como prima della sosta e di raggiungere quota 10 punti dopo 5 giornate. L'Inter e la Juventus lo hanno già messo nel mirino ma non sono le uniche interessate.

Palmisani Frosinone, statistiche e numeri da top

Getty Images

"Palmisani, alto 1.96, è secondo per gol evitati dietro Mandas, con una media di tre a partita, terzo per percentuale di parate (84%) e terzo per salvataggi ogni 90'. Specifica d’obbligo: il Frosinone, al netto dell’ottimo inizio, è portato a subire di più rispetto alle squadre di vertice, ma è un’attenuante solo fino a un certo punto. Palmisani ha una percentuale di interventi di poco superiore a Svilar e Carnesecchi ad esempio, top del ruolo. Ed era così anche in Serie B. L’anno scorso è stato il portiere con la percentuale di parate più alta di tutto il campionato, circa l’80%, e soprattutto il primo per gol evitati (13,2)", si legge su La Gazzetta dello Sport che aggiunge anche Como e alcune squadre di Premier nella lista delle interessate al portiere.

Getty Images

Tra i pregi di Palmisani c'è anche la copertura della porta - lo sa bene il Como che si è trovato di fronte una saracinesca capace di parare di tutto - mentre un aspetto sul quale deve ancora lavorare è il gioco con i piedi, con appena il 50% di lanci lunghi, un numero che può e deve migliorare, soprattutto nel calcio di oggi (col Venezia solo 4 lanci completati su 16). "Per capirci: Lorenzo, 2004, non è Butez, che gioca sulla linea di metà campo e ha una tecnica di base capace di servire gli esterni, ma tra i pali dà sicurezza e garantisce futuribilità. Per questo le big l’hanno messo nel mirino, dall'Inter alla Juve. Il contratto siglato a settembre fino al 2031 garantisce al Frosinone di trattare il prezzo: a oggi siamo sui 10-12 milioni. Di sicuro aumenterà", chiosa la Rosea.