Sta cercando di riprendersi l'Inter dopo l'anno in prestito al Marsiglia. Il club nerazzurro non ha ricevuto alcuna offerta per Pavard che ora ha serie possibilità di essere "un nuovo rinforzo aggiunto in difesa, oltre all’arrivo di Stones".

Lo aveva detto il giorno dei test di idoneità al Coni e lo ha ribadito con gli atteggiamenti nelle amichevoli e negli allenamenti dei primi giorni della nuova stagione nerazzurra.

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Massima disponibilità nei confronti di Chivu e voglia di ricucire i rapporti anche con i compagni anche attraverso indizi social lasciati qua e là. "Al momento l’Inter in difesa è a posto a livello numerico, ma in diverse occasioni si è evidenziato il ruolo di Pavard come “tappo” per sbloccare l’arrivo di Romero e garantire al club di Viale Liberazione una parte del tesoretto da reinvestire sui rinforzi. A Chivu l’ex Bayern torna utile nel pacchetto difensivo come braccetto destro, dove c’è anche Bisseck (su cui il club punta fortemente, come dimostra il rinnovo) che però in caso di necessità può coprire anche gli altri due ruoli della difesa a tre. Al momento dunque si va verso la permanenza di Pavard, pur non escludendo - per prassi - risvolti di mercato dell’ultimo minuto (come successo un anno fa) quando la chiusura della finestra per le trattative può definire alcune situazioni rimaste in sospeso per tutta l’estate", si legge a proposito del giocatore francese.

Il giocatore pesa a bilancio per quasi 6,5 milioni lordi ed è un aspetto che ha frenato anche diversi club europei nel farsi avanti con l’Inter, oltre alla volontà del calciatore di non voler prendere in considerazione mete come l’Arabia Saudita, visto che si era parlato di una possibile contropartita da inserire nell’affare Diaby con l’Al-Ittihad.

(Fonte: Corriere dello Sport)