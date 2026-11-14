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Intervenuto su Youtube, Alfredo Pedullà ha raccontato alcuni dettagli che riguardano Davide Frattesi, protagonista della Lazio prima in classifica ma anche dell'Italia di Mancini:

"Vorrei chiarire un concetto legato a Frattesi: sembra quasi come se fosse uscito da quale vicolo cieco perché non lo voleva nessuno, che era sottovalutato, era sottostimato. Ora tutti sono tornati a parlare di Frattesi come uno dei migliori centrocampisti box-to-box ma, a scanso di equivoci, dovrei dire due cose: la prima è che Frattesi da 3-4 sessioni di mercato aveva chiesto, molto elegantemente e senza fare polemica, all'Inter di andare via e l'Inter aveva messo una tariffa di 40-45 mln, 45 quando ci aveva pensato il Napoli e il Napoli ci aveva pensato in un paio di occasioni ma quella cifra molto alta era stata dettata dall'idea e dalla strategia che l'Inter aveva di non volerlo cedere, soprattutto ad una concorrente.

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Frattesi ha avuto sempre grande mercato, in Italia e anche all'estero, anche in Premier lo volevano, è rimasto all'Inter per qualche sessione di mercato in più facendo il suo dovere, giocando poco ma facendo gol pesantissimi perché l'Inter ha alzato l'asticella, lui è rimasto al gioco ma quando a giugno la Juve aveva deciso di materializzarsi, ed è questa la verità che va raccontata, malgrado le smentite di Carnevali. Frattesi era una richiesta precisa di Spalletti, la Juve sperava di far scendere il prezzo puntando sulla volontà di Frattesi, è questa la strategia, vorrei smontare qualche fake news.

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La strategia della Lazio è stata perfetta, le telefonate di Gattuso e tutto il resto. L'operazione è un grande affare per tutti, soprattutto per la Lazio. Se fosse dipeso da Frattesi, il mercato l'avrebbero sbloccato prima, ha avuto tante pretendenti ma la mossa della Lazio ha spiazzato la Juve che poi ha preso Sarr dopo aver perso anche Kessié ma avrebbe dovuto prendere Frattesi"