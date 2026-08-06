Cosa sta succedendo tra l’Inter e il Cuti Romero? Così Alfredo Pedullà sul suo canale YouTube ha aggiornato sulla situazione in ottica mercato:

“Romero-Inter? Il discorso di venerdì scorso era molto chiaro: l’Inter ha raggiunto un accordo sull’ingaggio con Romero e il suo entourage. 6,2/6,3 milioni a stagione bonus compresi, lo ha fatto per anticipare la concorrenza e cercare di accelerare un’uscita. Solo a queste condizioni si può chiudere l’operazione Romero.

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In una settimana è successo questo: Pavard non lo vuole nessuno. Questa è la verità, l’Inter non lo vorrebbe più malgrado le parole di circostanza. Chivu vuole Romero, i pochi club che si sono materializzati sono stati respinti da Pavard, che ha deciso di restare all’Inter. Se non ci sono le cessioni, l’Inter questa priorità che ha per Romero la perde.

L’Inter è in una fase difficile, vedremo come andrà vista l’irruzione dell’Atletico. E Romero è un pallino anche di Arteta all’Arsenal, ma i rapporti con il Tottenham sono complicati, c’è il gelo. Oggi palla all’Atletico, l’Inter al momento non ha fatto cessioni e questo è un problema per tutti, quello di non riuscire a cedere i giocatori”.