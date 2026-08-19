GUARRO e PACE EP15: Luis Henrique, si riposizionano tutti! La novità è la punta. E Jones...

Attenzione al nome di Luis Henrique in uscita in casa Inter. Gli aggiornamenti sul brasiliano arrivano da grandhotelcalciomercato.com di Gianluca Di Marzio.

"Tra i nomi più caldi c'è quello di Luis Henrique, brasiliano che l'Inter ha prelevato la scorsa estate dall'Olympique Marsiglia. Tony D'Amico e la Roma gradiscono particolarmente il profilo del brasiliano e non sono gli unici, viste le tante richieste ricevute dall'Inter per il suo cartellino.

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Tra i club che durante la passata stagione si sono fatti avanti per lui c'è anche il Bournemouth, che a gennaio ha messo sul tavolo un'offerta di 30 milioni per portarlo in Premier League dopo sei mesi in Serie A. L'Inter, però, ha rifiutato l'offerta decidendo di trattenerlo e rinnovando la propria fiducia nei suoi confronti. Il possibile addio del brasiliano era legato anche a un eventuale ritorno di Ivan Perišić, giocatore molto gradito dall'Inter che in nerazzurro ha collezionato oltre 250 presenze conquistando anche uno scudetto e una Coppa Italia.

Negli ultimi giorni, l'Inter e la Roma hanno raggiunto una base d'intesa per l'esterno brasiliano per 30 milioni di euro totali, tra parte fissa e bonus. Anche lo stesso Luis Henrique ha dato il via libera per il trasferimento alla corte giallorossa. L'ostacolo principale era rappresentato dall'operazione con il Porto per Rodrigo Mora, il cui arrivo nella Capitale è stato ufficializzato. Ora la Roma affonderà il colpo per assicurarsi anche l'esterno brasiliano", si legge.

(Fonte: grandhotelcalciomercato.com, di Gianluca Di Marzio di Sky)