Importante approfondimento sui rinnovi di contratto di casa Inter oggi sul sito di Sportitalia: tutto sulle trattative in corso.
VIDEO FCIN1908 / Come sta Thuram? Un cenno con la testa fa ben sperare l'Inter
TUTTO SUI RINNOVI DI CASA INTER
Importante approfondimento sui rinnovi di contratto di casa Inter oggi sul sito di Sportitalia, a firma di Gianluigi Longari. Ecco quanto evidenziato dal giornalista sui prolungamenti a cui sta lavorando la società in queste settimane:
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