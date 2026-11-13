Importante approfondimento sui rinnovi di contratto di casa Inter oggi sul sito di Sportitalia: tutto sulle trattative in corso.

Alessandro Cosattini
Thuram

VIDEO FCIN1908 / Come sta Thuram? Un cenno con la testa fa ben sperare l'Inter

TUTTO SUI RINNOVI DI CASA INTER

Importante approfondimento sui rinnovi di contratto di casa Inter oggi sul sito di Sportitalia, a firma di Gianluigi Longari. Ecco quanto evidenziato dal giornalista sui prolungamenti a cui sta lavorando la società in queste settimane:

Inter

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