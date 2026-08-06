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Il Cuti Romero è sempre più lontano dall'Inter (qui le ultimissime di Fabrizio Romano). I dirigenti nerazzurri stanno lavorando su più tavoli, in entrata ma anche in uscita, visto che ci sono diversi giocatori che non rientrano nei piani di Cristian Chivu.

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Secondo quanto svelato da Sky Sport, l'Inter al momento non riesce a cedere i giocatori in esubero, ma ha la necessità di fare un acquisto a prescindere dalle uscite. Si tratta dell'esterno destro, dell'erede di Dumfries che ancora non è arrivato. Questa operazione nei piani dei dirigenti verrà fatta a prescindere dalle uscite, per avere la rosa al completo in tutti i reparti.