Fabrizio Romano parla anche dei rinnovi di casa Inter dopo la vittoria dei nerazzurri in Champions League contro lo Stoccarda (qui le pagelle del direttore Mari). Queste le sue informazioni, direttamente dal canale YouTube:

“Marotta conferma sui rinnovi: Carlos Augusto è fatto, c’è un accordo verbale da 10 giorni. Base d’intesa, si aspettano le firme a breve, Carlos rinnova con l’Inter. Su Calhanoglu dice che i giocatori hanno confermato la voglia di restare all’Inter.

Getty Images

La questione rinnovo di Carlos Augusto la considero archiviata, su Calha è importante dire che Marotta si espone e dice che c’è voglia di continuare insieme. Bisogna poi far quadrare le cifre chiaramente, ci sono questi bonus da inserire vista l’età del giocatore, vedremo come andranno gli altri incontri ma è un segnale importante”.