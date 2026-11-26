Ieri Beppe Marotta ha parlato anche di Gustavo Varela prima di Inter-Stoccarda di Champions League. Così Fabrizio Romano sul suo canale YouTube ha aggiornato sul futuro dell'attaccante del Monza, reduce dalla doppietta contro la Fiorentina.

"Marotta ha parlato di Gustavo Varela prima della gara con lo Stoccarda. Piace a tanti, non solo all’Inter. Marotta conferma il gradimento, non smentisce, è un giocatore seguito. Ma a oggi posso dirvi che l’Inter lo monitora più sul mercato estivo a meno che non cambi la situazione, a meno di sorprese e necessità. L’Inter lo segue più per l’estate.

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Altri club valutano l’investimento già per gennaio. Tra 30 e 35 può partire già a gennaio, il Monza parte da 40 milioni. Non c’è una vera e propria favorita al momento, il discorso Inter è più sull’estate, questo è lo scenario. Napoli, Juve e non solo vanno comunque tenute su Varela”.