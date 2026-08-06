Attenzione al futuro del Cuti Romero: si registra l'assalto dell'Atletico Madrid per il difensore, ma l'Inter rimane vigile.

Alessandro Cosattini
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VIDEO FCIN1908 / Milan-Inter, Chivu si ferma per firmare autografi ai piccoli presenti allo stadio

Chivu

Attenzione al futuro del Cuti Romero. In queste ore si registra l'assalto dell'Atletico Madrid per il difensore argentino, ma l'Inter continua a essere vigile sulla situazione. E il Corriere della Sera nell'edizione online parla di un possibile scenario a sorpresa.

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Lo scenario a sorpresa

"Cristian Romero del Tottenham è il preferito per rinforzare la difesa nerazzurra. L’accordo con il club di De Zerbi è stato già trovato sulla base di una cifra tra i 35 e i 40 milioni. La richiesta per l’ingaggio però è alta. L’Inter deve decidere se affondare il colpo o aspettare l’uscita di Pavard", si legge.

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Romero

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Il bivio

Questo dunque il bivio: i nerazzurri potrebbero decidere anche di prendere Romero - richiesta esplicita di Cristian Chivu per la difesa - a prescindere dal francese.

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