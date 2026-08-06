Attenzione al futuro del Cuti Romero: si registra l'assalto dell'Atletico Madrid per il difensore, ma l'Inter rimane vigile.
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Attenzione al futuro del Cuti Romero. In queste ore si registra l'assalto dell'Atletico Madrid per il difensore argentino, ma l'Inter continua a essere vigile sulla situazione. E il Corriere della Sera nell'edizione online parla di un possibile scenario a sorpresa.
Lo scenario a sorpresa"Cristian Romero del Tottenham è il preferito per rinforzare la difesa nerazzurra. L’accordo con il club di De Zerbi è stato già trovato sulla base di una cifra tra i 35 e i 40 milioni. La richiesta per l’ingaggio però è alta. L’Inter deve decidere se affondare il colpo o aspettare l’uscita di Pavard", si legge.
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Il bivioQuesto dunque il bivio: i nerazzurri potrebbero decidere anche di prendere Romero - richiesta esplicita di Cristian Chivu per la difesa - a prescindere dal francese.
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