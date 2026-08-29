"Sul mercato non mi sembra ci siano particolari indicazioni. Secondo me il mercato è chiuso anche perché non vedo dove si dovrebbe andare a toccare in questo momento. La quinta punta sì. Ma eventualmente non una quinta punta di quel livello lì, con costi che ti vanno a sconquassare altre situazioni. Deve essere quell'occasione di cui abbiamo già parlato e sulla quale non voglio neanche ripetermi". Così Alfio Musmarra, sul suo canale youtube ha parlato degli ultimi giorni di mercato in casa Inter.

Anche Marotta ha chiarito di non vedere grosse occasioni all'orizzonte. Ma nei giorni scorsi era stato fatto pure il nome di Jadon Sancho, svincolato in questo momento.

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Di lui ha parlato il giornalista: "In tanti mi chiedete su Instagram di Jadon Sancho. Era un giocatore che stava per diventare un fenomeno ed è senza contratto. Fatevi una domanda: come è possibile che uno che fa così bene si riduca ad essere senza contratto e nessuno lo vuole? È la domanda che si deve porre chi parla di lui, c'è un non detto che ha pesato altrimenti qualcuno ci avrebbe pensato. Ma non sarebbe facile in una squadra come l'Inter per quello che è stato e per caratteristiche: ad Appiano serve qualcuno che non rompa le scatole. Guardiola lo mandò via dal City quando pretese di giocare in prima squadra e lui in Germania, al Borussia, si era guadagnato un'importanza internazionale a suon di prestazioni. Ma poi non si è confermato, anzi c'è stato un crollo. E se non lo ha voluto nessuno due domande me le faccio. Certo, se ti dovesse arrivare uno così che accetta la panchina e uno stipendio non di primo livello lo butti via? Ma in questo momento stiamo parlando di figurine".