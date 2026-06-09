“È iniziata la trattativa vera e propria tra le società. C'è stato anche un ulteriore incontro con gli agenti per capire ancora meglio la situazione, c’è il sì del ragazzo e lo confermiamo. Si deve entrare nel dettaglio ora per chiudere anche con l’Udinese, la cifra è tra 20 e 22 milioni di euro più che 25.

Si è parlato anche di Atta, ma il piatto forte è Solet che rappresenta con Mancini le prime opzioni per rinforzare la difesa nerazzurra. Solet è stato osservato per diverso tempo, per l’Inter ha una valutazione corretta. La tavola è stata apparecchiata, ora la trattativa si fa in maniera seria", ha detto il giornalista.