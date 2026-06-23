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Solet-Inter, ci siamo? Da Udine: “Ecco quando i nerazzurri affonderanno il colpo”
Sono giorni caldi in casa Inter per quanto riguarda l'operazione Palestra. I nerazzurri potrebbero incontrare l'Atalanta a breve per tentare di trovare la quadra definitiva sull'operazione.
Si sta ragionando sui bonus per convincere l'Atalanta a cedere l'esterno classe 2005, destinato a prendere il posto di Denzel Dumfries che sarà ufficializzato nei prossimi giorni dal Real Madrid. Una volta chiusa l'operazione Palestra, l'Inter potrebbe poi accelerare anche per Solet.
Da Udine arrivano dettagli sulla tempistica dell'operazione con l'Udinese: "Cresce anche l’attesa anche per il futuro di Oumar Solet, pizzicato in vacanza in Brasile a casa di Adriano, l’ex imperatore dell’Inter, il club che dovrebbe affondare il colpo sull’acquisto del difensore francese proprio a inizio della prossima settimana", scrive il Messaggero Veneto.
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