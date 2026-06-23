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fcinter1908 calciomercato mercato inter Solet-Inter, ci siamo? Da Udine: “Ecco quando i nerazzurri affonderanno il colpo”

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Solet-Inter, ci siamo? Da Udine: “Ecco quando i nerazzurri affonderanno il colpo”

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L'Inter è impegnata nell'operazione Palestra ma i nerazzurri stanno provando a chiudere anche Solet: le ultime
Matteo Pifferi Redattore 

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Sono giorni caldi in casa Inter per quanto riguarda l'operazione Palestra. I nerazzurri potrebbero incontrare l'Atalanta a breve per tentare di trovare la quadra definitiva sull'operazione.

Inter Solet

Si sta ragionando sui bonus per convincere l'Atalanta a cedere l'esterno classe 2005, destinato a prendere il posto di Denzel Dumfries che sarà ufficializzato nei prossimi giorni dal Real Madrid. Una volta chiusa l'operazione Palestra, l'Inter potrebbe poi accelerare anche per Solet.

Solet-Inter, ci siamo? Da Udine: “Ecco quando i nerazzurri affonderanno il colpo”- immagine 3
Getty Images

Da Udine arrivano dettagli sulla tempistica dell'operazione con l'Udinese: "Cresce anche l’attesa anche per il futuro di Oumar Solet, pizzicato in vacanza in Brasile a casa di Adriano, l’ex imperatore dell’Inter, il club che dovrebbe affondare il colpo sull’acquisto del difensore francese proprio a inizio della prossima settimana", scrive il Messaggero Veneto.

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