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Soltanto 15’ divisi in 2 partite di Serie A fin qui per Aleksandar Stankovic da quando è tornato a vestire la maglia dell’Inter. Ci si aspettava un minutaggio più importante per il figlio d’arte, tornato a Milano la scorsa estate per 23 milioni di euro. Per ora, ha faticato a entrare nelle rotazioni di Cristian Chivu e si parla già di una possibile uscita del giocatore a gennaio.

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In estate sono arrivate offerte sia di prestito che a titolo definitivo all’Inter per Stankovic. Una in particolare era decisamente importante, la più alta: 40 milioni del Brentford. In Premier League diversi club si erano mosse per il figlio d’arte, ma il giocatore è stato chiaro fin da subito: voleva restare all’Inter. E chissà che dopo la sosta non possa trovare più spazio in nerazzurro…