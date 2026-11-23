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Intervenuti su Youtube, Gianpaolo Calvarese e Piero Giacomelli, ex arbitri, hanno commentato la scelta di Maresca di dare rigore all'Atalanta per il tocco di braccio di Bastoni nel finale di Atalanta-Inter.

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Giacomelli: "Secondo me Maresca ha un po' di fortuna, era andato largo in una posizione che abitualmente non teniamo, secondo me è andato dietro a De Ketelaere pensando che avrebbe puntato l'uomo. La palla si impenna e poi è messo bene Maresca e vede queste braccia che sono davvero tanto larghe, un aumento ingiustificato. La tranquillità e la calma con la quale ha dato rigore porta a pensare che lui ha visto questo, da dov'era posizionato lui lo si vede meglio rispetto alle telecamere. Quando guardi la prima immagini dici: 'pff, cos'è successo?'. Poi riguardi il replay e vedi che Bastoni ha le braccia tanto in alto e non sembrano andare a coordinarsi, sembra un aumento più ingiustificato, è questo quello che ha visto Maresca"

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Calvarese: "Le braccia sono tanto in alto, quel movimento delle braccia di Bastoni sia innaturale, non giustifica lo slancio di voler prendere il pallone di testa. Sono per il calcio di rigore e se non lo avesse concesso dal campo il VAR sarebbe intervenuto, il movimento è innaturale"

Giacomelli: "Il movimento del braccio non è funzionale per staccare, sono capitate altre situazioni nelle quali il difensore tenta di saltare e impatta, Bastoni ha alzato entrambe le braccia, la vedo come Maresca. Tanta roba perché era messo bene"

Calvarese: "Prendere due rigori non è semplice, una partita difficile, combattuta fino alla fine, Maresca è stato bravo"