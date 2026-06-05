Il presidente Beppe Marotta ha parlato da Parma anche del giocatore che è stato riacquistato dal Brugge

Eva A. Provenzano Caporedattore 5 giugno 2026 (modifica il 5 giugno 2026 | 21:03)

Beppe Marotta, presidente dell'Inter, da Parma - dove oggi è stato annunciato il calendario della prossima stagione - ha parlato anche del riacquisto di Aleksandar Stankovic dal Brugge. Nelle sue parole la spiegazione dei motivi economici che hanno portato al riscatto. E al momento non una vera e propria conferma sulla permanenza del centrocampista a Milano. Verranno valutate eventuali offerte importanti.

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«Abbiamo fatto quest'operazione perché era quasi necessaria e dovuta. Quindi era una ricompra vera e propria: l'abbiamo esercitata perché ha fatto un grande campionato e una grande stagione anche in CL. È un giocatore che era importante tutelare da un punto di vista patrimoniale. Quello che succederà da un punto di vista concettuale lo vedremo più avanti. È prematuro ancora, affronteremo con calma la politica di evoluzione con il modello standard che stiamo impiegando da qualche anno. Andare ad individuare giovani importanti che possono crescere a livello patrimoniale e dare un contributo partendo sempre da una prerogativa. Lo zoccolo duro degli italiani riteniamo sia la prerogativa per poter tornare lontano», ha spiegato il numero uno del club nerazzurro.

A Skysport Luca Marchetti, esperto di mercato del canale satellitare, ha commentato le parole del numero uno nerazzurro parlando proprio del giocatore serbo: "Stankovic è stato riacquistato e torna all'Inter. Chivu lo conosce bene e partirà in ritiro con l'Inter ma la progettualità si vedrà in futuro. L'allenatore nerazzurro vorrà magari testarlo nella prima parte del ritiro e magari potrà ripetere quanto fatto con Esposito che arrivava dalla Serie B ed è diventato nel giro di pochi giorni incedibile. È quello che Stankovic spera: essere utile alla causa nerazzurra in un'Inter giovane perché è un classe 2005 lui, come Esposito e anche Palestra sarebbe 2005".

(Fonte: SS24)