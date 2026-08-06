Torna d'attualità il nome di Ivan Perisic per il mercato dell'Inter. L'arrivo di Filip Kostic al PSV potrebbe favorire il ritorno del croato a Milano, sponda nerazzurra, dove Cristian Chivu aspetta un rinforzo in fascia. La suggestione è arrivata dalla Gazzetta dello Sport proprio oggi e anche calciomercato.com ne ha parlato.

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Inter, torna d'attualità Perisic

"Quella di Perišić in nerazzurro è una pista che era già emersa lo scorso gennaio e che ora torna d'attualità. L'esterno offensivo classe 1989 è legato al PSV da un contratto in scadenza il 30 giugno 2027 e milita nel club olandese dal 2024. Da allora ha collezionato 78 presenze e 26 reti, confermandosi uno dei punti di riferimento della formazione di Eindhoven.

I trascorsi nerazzurri

L'Inter rappresenta una tappa importante della sua carriera. Perišić ha vestito la maglia nerazzurra dal 2015 al 2019 e successivamente dal 2020 al 2022, totalizzando 254 presenze e 55 gol. Nel suo palmarès con il club figurano uno Scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Anche con la nazionale croata il rendimento è stato di altissimo livello: Perišić ha disputato 158 partite, realizzando 39 gol. L'ultimo è arrivato nei sedicesimi di finale degli ultimi Mondiali, nella sfida persa 2-1 contro il Portogallo.

L'arrivo di Kostic potrebbe aprire la strada alla possibile partenza di Ivan Perišić e, di conseguenza, riaccendere l'ipotesi di un ritorno del croato all'Inter", si legge.