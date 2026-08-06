Torna d'attualità il nome di Ivan Perisic per il mercato dell'Inter: cosa risulta sul possibile ritorno del croato in nerazzurro.
VIDEO / Perisic in attesa di una chiamata da parte dell'Inter? Ecco come si allena l'esterno
Torna d'attualità il nome di Ivan Perisic per il mercato dell'Inter. L'arrivo di Filip Kostic al PSV potrebbe favorire il ritorno del croato a Milano, sponda nerazzurra, dove Cristian Chivu aspetta un rinforzo in fascia. La suggestione è arrivata dalla Gazzetta dello Sport proprio oggi e anche calciomercato.com ne ha parlato.
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Inter, torna d'attualità Perisic"Quella di Perišić in nerazzurro è una pista che era già emersa lo scorso gennaio e che ora torna d'attualità. L'esterno offensivo classe 1989 è legato al PSV da un contratto in scadenza il 30 giugno 2027 e milita nel club olandese dal 2024. Da allora ha collezionato 78 presenze e 26 reti, confermandosi uno dei punti di riferimento della formazione di Eindhoven.
I trascorsi nerazzurriL'Inter rappresenta una tappa importante della sua carriera. Perišić ha vestito la maglia nerazzurra dal 2015 al 2019 e successivamente dal 2020 al 2022, totalizzando 254 presenze e 55 gol. Nel suo palmarès con il club figurano uno Scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Anche con la nazionale croata il rendimento è stato di altissimo livello: Perišić ha disputato 158 partite, realizzando 39 gol. L'ultimo è arrivato nei sedicesimi di finale degli ultimi Mondiali, nella sfida persa 2-1 contro il Portogallo.
L'arrivo di Kostic potrebbe aprire la strada alla possibile partenza di Ivan Perišić e, di conseguenza, riaccendere l'ipotesi di un ritorno del croato all'Inter", si legge.
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