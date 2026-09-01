Il giornalista dice la sua sugli acquisti nerazzurri e su come si sono rinforzate le rivali: per lui è il Como la squadra che ha fatto il lavoro migliore sul mercato
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Gianfranco Teotino, su Skysport, ha parlato del mercato dell'Inter facendo un bilancio di quanto successo in questa sessione di calciomercato estiva giunta oggi al termine. «C'è meno distanza tra l'Inter e le altre rivali. Il club nerazzurro ha consolidato la sua forza con tre giocatori inglesi, ma al momento però nessuno dei tre è titolare, forse lo diventerà Spence se andrà bene», ha sottolineato il giornalista.
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E ha aggiunto anche: «Un passo indietro sul portiere, la perdita di Dumfries è importante. La squadra di Chivu resta la favortita ma le altre rivali si sono avvicinate. Per me si è rinforzato tanto il Como e ha preso giocatori forti in un organico già forte e con un sistema di gioco definito», ha sottolineato.
(Fonte: SS24)
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