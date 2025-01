Intervenuto durante Fontana di Trevi su Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani, giornalista, ha parlato così del futuro di Davide Frattesi: "Per me alla fine Frattesi resterà all'Inter: perché la cifra richiesta dall'Inter è folle per me. 45 milioni ci compri gente più sostanziosa di Frattesi. E soprattutto c'è un tema: se l'hanno pagato 35 e ha fatto un anno e mezzo di panchine, come può costare 10 milioni in più? Di solito l'inflazione te lo fa abbassare il valore economico: se arriva a 35 e fa 10 partite da titolare in un anno e mezzo, varrà 30 o 25, no 45. Se fossi la Roma andrei dall'Inter busserei e mi presenterei con soldi o contropartite e soldi ma direi che la cifra su cui si tratta sono 30 e non 35".