Mercato, cosa si sono detti l'Inter e l'agente di Varela. Ma in pista c'è Mendy: gli scenari

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Tutti pazzi per Gustavo Varela. 11 gol in 11 partite per l'attaccante del Monza, vice capocannoniere della Serie A 26/27. Ecco il punto di Sky Sport su presente e futuro del centravanti, seguito da vicinissimo anche dall'Inter.

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"Gustavo Varela continua a trascinare il Monza. L'attaccante portoghese si candida a essere uno dei nomi più chiacchierati nelle prossime sessioni di mercato tanto che, la prossima settimana, il suo agente sarà in Italia per incontrare la dirigenza brianzola e valutare le possibilità sul tavolo. Tra le squadre che lo seguono con maggiore attenzione c'è l'Inter, che monitora il classe 2005 fin dal suo primo gol in Serie A, segnato proprio contro i nerazzurri a San Siro. Anche contro la Fiorentina erano presenti dirigenti nerazzurri per osservarlo dal vivo e può diventare un'opzione concreta per un possibile investimento estivo.

Sul giocatore resta anche il Napoli, che ha già parlato con l'agente, e anche la Juventus che continua a monitorarlo. L'interesse non si ferma all'Italia dato che Barcellona e Arsenal hanno inviato osservatori per seguirne la crescita. A Sky Sport, dopo la doppietta contro la Fiorentina, Varela ha dichiarato: "Le voci sono normali nel calcio. Oggi sono in un grande momento, domani potrei essere in momento negativo. Cerco di godermela e non presto attenzione alle voci".