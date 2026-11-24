Mercato, cosa si sono detti l'Inter e l'agente di Varela. Ma in pista c'è Mendy: gli scenari

Tutti pazzi per bomber Gustavo Varela, vice capocannoniere della Serie A con la maglia del Monza. Sono 11 gol in 11 partite del massimo campionato italiano per il centravanti portoghese classe 2005, seguito da vicino dai dirigenti dell'Inter ormai da mesi. I nerazzurri fanno sul serio per l'attaccante, sono tra i club interessati.

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Il Monza ha fissato il prezzo per un addio già a gennaio: servono 30-35 milioni. Oltre all'Inter, in Italia piace a Juve e Napoli, ma ci sono anche club stranieri interessati. E proprio su Varela c'è un clamoroso retroscena del passato.

Il calcio fa parte anche della sua storia familiare: è figlio di Fernando Varela, ex difensore della nazionale di Capo Verde. E la curiosità è che quando era ancora minorenne ha vissuto qualcosa se non di unico di rarissimo. Perché nel novembre 2024 Gustavo ha giocato una partita vera, ufficiale, della seconda serie portoghese contro un avversario particolare: il papà. L'attaccante vestiva la maglia del Benfica B, il papà, Fernando, difensore di lungo corso, invece quella dell'Alverca. Tutta la famiglia era in tribuna a seguire il ‘derby', con le maglie delle sue squadre equamente divise. Vinse il più giovane, che definì quella partita qualcosa di indimenticabile. Proprio come fece il padre.