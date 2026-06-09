Situazione di stand-by tra Inter e Atalanta per Marco Palestra, come svelato da Fcinter1908.it (qui tutte le ultimissime). E Sky Sport si sofferma anche sui rapporti tra i due club per aggiornare sulla trattativa.
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Sky: “La verità sui rapporti Inter-Atalanta. Trattativa Palestra diversa da Lookman perché…”
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“Palestra? L’Inter non è partita morbida, c’è stato un incontro il 21 maggio con l’Atalanta e l’Inter ha espresso il forte gradimento. L’Atalanta si è resa disponibile a parlare, tra le società ci sono ottimi rapporti, tra Marotta e Percossi ma anche tra Ausilio e Giuntoli.
Il clima è diverso da quello della trattativa Lookman, lì voleva liberarsi lui per una certa cifra e poi non era così. Quest’anno è una trattativa classica con posizioni legittime: no contatti diretti tra le parti dopo il 21 maggio, si lavora per venirsi incontro, se c’è la volontà di entrambi l’operazione si fa. Il giocatore reputa la permanenza in Italia lo step giusto per la sua carriera. L’Inter deve sbrigarsi perché potrebbero arrivare offerte dalla Premier, ma i nerazzurri non vorrebbero andare troppo oltre rispetto al valore che danno a Palestra. In questo momento registriamo una fase di stand-by, ma la trattativa resta aperta”, le parole di Luca Marchetti a Sky.
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