L'Atletico Madrid ha chiuso le porte al Barcellona, non ha intenzione di cedere Julian Alvarez e nelle scorse ore sono tornate quindi di moda in Spagna le indiscrezioni su un interesse dei blaugrana per Lautaro Martinez.

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In Italia è stato tutto uno smentire. E anche Tancredi Palmeri ha parlato dell'interesse blaugrana per il capitano nerazzurro in un post su X. Ha chiarito che non trova nessun riscontro ma si è fatto una domanda su cosa penserebbe Oaktree davanti ad una concreta proposta per l'attaccante.

Una specie di provocazione da parte del giornalista che fa un'ipotesi pur continuando a spiegare che non c'è nulla di concreto: (CLICCA QUI PER LEGGERE LE SUE PAROLE) .