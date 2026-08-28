Il centrocampista montenegrino classe 2008 saluta il club nerazzurro: è stato ufficializzato l'acquisto da parte della Roma
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La Roma ha ufficializzato l'acquisto dalle giovanili dell'Inter di Andrija Vukoje centrocampista montenegrino classe 2008. L'ex nerazzurro ha scritto un post dedicato alla sua esperienza con la maglia interista e ha salutato Milano per trasferirsi nella capitale.
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«Dopo un capitolo importante della mia carriera, è tempo di una nuova sfida. Sono grato per tutto ciò che ho vissuto in questo club, per le persone che ho incontrato, per le lezioni che ho imparato e per i ricordi che ho creato lungo il cammino. Orgoglioso di aver indossato questa maglia e di aver fatto parte di questa squadra. Grazie di tutto», ha scritto il giocatore come didascalia ad una foto con la sua maglia numero 7 e un grazie a fare da sfondo.
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