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Lucien Agoumé sembrava essere ad un passo dal lasciare il Siviglia per approdare in Arabia in estate. C'era un'offerta importante per il club andaluso (oltre 30 mln) oltre ad un ricco contratto per il francese ex Inter ma poi non si è fatto nulla. A confermarlo è lo stesso Agoumé a Radio Marca:

"Non è stata una decisione così complicata. Certo, si trattava di molti soldi, ma alla fine ognuno sceglie la propria motivazione per giocare a calcio. Per quanto mi riguarda, non è stata una scelta difficile. È la natura stessa del calciomercato: ogni anno ci sono possibilità, offerte e così via. Ma la mia intenzione era restare qui e sono molto felice della decisione presa: continuare con il Siviglia. Offerte di altre squadre? Non cambia nulla per me, alla fine non ho mai dato troppo peso a queste cose. L’unica cosa che conta per me è fare il mio gioco e divertirmi qui con i compagni: tutto qui".

Il portale spagnolo El Desmarque commenta così la crescita di Agoumé, nel mirino di club inglesi: "Sta vivendo probabilmente il miglior momento della sua carriera da quando è arrivato al Siviglia nel gennaio 2024: inizialmente in prestito, prima che il club di Nervión ne acquisisse il cartellino in due fasi, arrivando a detenerne il 90% la scorsa estate. Ciò detto, non vi è alcuna garanzia che Agoumé resti al Siviglia se le sue prestazioni continueranno a migliorare; i club della Premier League sono già alla finestra e il suo nome è stabilmente sui loro taccuini. Dal punto di vista calcistico, si tratta di un livello diametralmente opposto a quello proposto in Arabia Saudita".

Agoume Inter Siviglia, c'è la recompra?

L'Inter non ha nessuna possibilità di ricomprare Agoumé. Il club nerazzurro, tuttavia, mantiene il 10% del cartellino del calciatore francese. Il Siviglia, infatti, aveva pagato oltre 8 mln, in due tranche, per il 40% e per il 50% del cartellino. In caso di offerte da 40 mln al Siviglia, insomma, l'Inter otterrebbe 4 mln di euro.