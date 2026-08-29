L'esterno del Leeds è già nel giro della Nazionale italiana e dopo le esperienze all'estero potrebbe giocare in Italia
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Wilfried Gnonto giocherà in Italia? L'attaccante classe 2003, cresciuto a Verbania, che gioca nel Leeds United e fa parte del giro della Nazionale italiana arriva dalle giovanili dell'Inter. A 16 anni ha deciso di trasferirsi allo Zurigo e non ha accettato la proposta di contratto del club nerazzurro. Poi, appunto, l'arrivo in Premier e ora forse un possibile approdo in Serie A.
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Stando a quanto riportato da Skysport per il ruolo di esterno la Fiorentina tratta anche il giocatore. Nei giorni scorsi si era parlato di Njie del Torino e anche di Cancellieri, della Lazio. Oggi spunta un po' a sopresa il nome di Gnonto.
Al momento c'è una trattativa in corso: i due club si stanno parlando perché tra i profili presi in considerazione dalla viola c'è l'ex giocatore delle giovanili dell'Inter.
(Fonte: SS24)
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