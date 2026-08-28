«È un momento difficile, ho salutato i miei compagni dopo sette anni e loro mi hanno aiutato a crescere e mi hanno fatto capire cosa significa il Milan. È arrivato il momento di dire addio. Volevo un altro modo di dire addio, volevo essere a San Siro per tutti i tifosi che mi hanno aiutato e dato sostegno in momenti non belli. So cosa ho fatto qua e mi porto dietro tutti quelli che mi hanno aiutato». Rafael Leao dopo sette anni saluta il Milan: c'è l'accordo con il Galatasaray.

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Il giocatore, il Meazza per la gara col Venezia, ha salutato i suoi compagni in lacrime: «Perché è finita? La vita è fatta così. Ma l'amore che ho per il Milan non finirà mai e guarderò sempre il Milan. Momenti che ricorderò? Quando si vince ricordi di più e sono quelli i momenti che ricorderò con più serenità. C'è un momento in cui bisogna decidere e fare altre scelte. Amorim è un grande allenatore anche se l'ho conosciuto per poco. Può aiutare il Milan a tornare a vincere e fa un calcio che mi piace. Auguro il meglio al Milan. Un ringraziamento speciale? A tutti quelli che mi hanno aiutato in questa squadra. La vita non finisce qui: il club farà il meglio per i tifosi e io farò del mio meglio. Se ho pianto? Sì. L'importante è che questo club continui a vincere, gli auguro il meglio», ha detto il portoghese che ha salutato così il mondo rossonero attraverso i giornalisti presenti al Meazza.

(Fonte: SS24)