Adesso è ufficiale, Rafael Leao lascia il Milan dopo sette anni e va a giocare in Turchia, al Galatasaray. Dal sito ufficiale rossonero arriva il comunicato ufficiale con l'annuncio del trasferimento completato: "L'Ac Milan - si legge nella nota - comunica il trasferimento a titolo definitivo di Rafael Alexandre da Conceição Leão al Galatasaray".

Mediaset

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"La Società ringrazia Rafa per la professionalità e la passione dimostrate con la maglia rossonera in queste sette stagioni insieme, durante le quali ha contribuito alla conquista dello Scudetto nella stagione 2021/22 e della Supercoppa italiana nel 2024. A Rafa, i migliori auguri, sia a livello personale che professionale, per questo nuovo capitolo della sua carriera", si legge nella nota rossonera.

One last taste of Rafa’s magic 🏄‍♂️ ✨ pic.twitter.com/pErZkoZ8aE — AC Milan (@acmilan) August 30, 2026

Il calciatore ha salutato i compagni venerdì sera e ieri era già in Turchia dove ha dichiarato: «Sono molto grato ai tifosi del Galatasaray per essere venuti qui. Da giugno, il presidente e il vicepresidente Jorce si sono impegnati a fondo per portarmi in questo club. Hanno lavorato duramente per far sì che ciò accadesse. Sono molto emozionato. Non vedo l'ora di scendere in campo con entusiasmo. Io e Osimhen siamo già buoni amici. Credo che insieme possiamo raggiungere grandi traguardi sia in campionato che in Champions League».

Il calciatore lascia il club rossonero per una cifra che si aggira sui 45 mln + bonus. Per lui un contratto di cinque anni a 12 mln a stagione, secondo varie fonti.