Terminata la sua esperienza con il Galatasaray, Mauro Icardi resta attualmente svincolato in attesa di una nuova avventura. Nel corso del mercato estivo, il profilo di Icardi è stato accostato ad un paio di club italiani, dalla Lazio fino alla Fiorentina ma poi non se n'è fatto nulla.

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Alfredo Pedullà, su Youtube, ha voluto svelare un retroscena però risalente allo scorso mercato di gennaio, con la Juventus che era interessata a riportarlo in Italia:

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"Icardi non ha mai fatto una questione economica e mi dispiace che qualcuno in Italia, secondo me, ha sottovalutato la vicenda di prendere un attaccante come Icardi. E vi svelo un retroscena: quando a gennaio la Juve lo aveva chiamato, Icardi ha detto "Firmate voi, faccio in bianco". Nel senso che, pur di tornare in Italia e di giocare per la Juventus mettiamo un minimo sindacale, poi col Galatasaray ci avrebbe parlato lui perché poi era in scadenza di contratto.

Icardi se dovesse andare dall'altra parte del mondo, oggi ne fa una questione di ingaggio mentre se resta in Europa, a maggior ragione in Italia dove tutto è fermo, l'ingaggio sarebbe diverso"