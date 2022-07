Pinamonti, accelerata Monza. “Possibile incontro Galliani-Inter. L’Atalanta…”

I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per chiarire il futuro di Andrea Pinamonti. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Monza ha accelerato negli ultimi giorni e, in caso di non rilancio dell'Atalanta, potrebbe anche provare a chiudere. "Pinamonti, confermata l’accelerata Monza anticipata giovedì. Se l’Atalanta non rilancia, occhio sempre, possibile incontro Galliani-Inter già domani", scrive l'esperto di mercato che conferma come l'Atalanta stia facendo riflessioni su Zapata e Muriel.